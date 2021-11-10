|Переможниця "Холостяк-10" постала топлес розмальована фарбами
|10.11.2021 19:55
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Переможниця шоу "Холостячка" Даша Ульянова не соромиться показувати свої принади у соціальних мережах. Дівчина публікує багато контенту з фотосесій у еротичному стилі.
Черговою порцією світлин вона поділилась у Інстаграм. У кадрі Даша позувала топлес, а її тіло було розмальоване фарбами. Волосся дівчина зібрала у високий пучок та доповнила лук ніжним макіяжем.
Підписникам зірки дуже сподобалось таке фото та вони пишуть багато компліментів Ульяновій.
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