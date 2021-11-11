



Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька минулої неділі за крок до чвертьфіналу покинула шоу "Танці з зірками". Артистка тривалий час не коментувала цієї події та все ж опублікувала відповідний пост у Інстаграм.



У новій публікації співачка розповіла, що майже усі її відмовляли від участі у проекті, адже вважали, що вона вилетить після декількох ефірів.



"Вирішити брати судьба у шоу "Танці з зірками" було дуже ризикованим та важким для мене рішенням, майже всі мене відмовляли, знаючи, що я можу бути інколи несерйозною, що моя фізична підготовка не розрахована на такі навантаження. Майже всі були впевнені, що мене вистачить на два-три ефіри.. Але мало хто знав, що танці були моєю великою мрією, і погодившись на цей проєкт, я зробила перший і супервідповідальний, рішучий крок до своєї цілі. І почала готуватись", – зізналась артистка.



Проте шоу подарувала їй новий сенс життя - танці. Окрім цього великим подарунком для неї є її партнер Юрій Мєшков. Зірка підігріла чутки про їхні романтичні відносини словами, що полюбила його усім серцем.



"І я покажу ще більші результати, тепер я точно знаю, що нереального - не існує. І якщо я змогла своїм прикладом надихнути хоча б одну таку саму дівчинку чи хлопця почати здійснювати свою мрію, то це все було недарма. І найбільшим подарунком, який приніс мені проєкт - став мій вчитель, друг, людина, яку я полюбила всім серцем – Юра", – розповіла зірка.



Також Олександра подякувала усім за підтримку та віру в неї.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

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