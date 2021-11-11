



Відома українська співачка Світлана Тарабарова ділиться зі своїми фанатами сімейним контентом. У соціальних мережах вона часто публікує фото та відео зі своїми дітьми.



У Інстаграм Світлана поділилась радісною новиною. Однорічна донечка зірки Марія зробила свої перші кроки. Тарабарова опублікувала миле відео, де дівчинка біжить до тата та до мами.



Артистка дуже розчулена такою новиною та вона щаслива.



"Перші кроки Марії. Друзі, не можу не поділитися з вами такою радістю! Вчора ввечері ми з чоловіком повернулися з перемовин і Марія вперше, без підтримки, самостійно пішла назустріч до нас. Я відчула таке тепло всередині, таку магію! Марійці зараз 1 рік і майже 2 місяці. Щастя в простих речах! Треба лише помічати їх" – написала Світлана.



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