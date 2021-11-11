Погода, Новости, загрузка...
"Танці з зірками" чвертьфінал: учасники станцюють з суддями шоу
11.11.2021 14:55
0753_393933b9a4abf794c98592a521fed9.jpeg (31.9 Kb)

Цієї неділі, 14 листопада о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться чвертьфінал шоу "Танці з зірками". У проекті залишились 4 пари учасників, які боротимуться за перемогу у проекті.

Ведучими зіркового балкону стануть Маша Єфросиніна та Володимир Дантес.

Новий прямий ефір шоу буде повен новин, адже учасники танцюватимуть з суддями проекту під пісні Монатіка. Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" Артур Логай та його партнерка Анна Кареліна станцюють сальсу з Катериною Кухар під композицію "Каждый раз".

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та Дмитро Дікусар вийдуть на паркет з Максом Чмерковським.

Влад Яма стане партнером для танцю Дмитра Кадная та Аліни Лі та вони станцюють танго під пісню "Вітамін D".

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук виконають хіп-хоп з четвертим суддею нового ефіру, яким став Монатік.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)



Також вперше в історії української версії шоу глядачі обирають, який другий танець танцюватимуть пари. На Інстаграм-акаунті шоу можна буде обрати між двома стилями танцю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий