|Євгенія Власова розповіла про кумедний момент з шоу "Танці з зірками"
|11.11.2021 18:55
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Українська співачка Євгенія Власова цьогоріч стала учасницею шоу "Танці з зірками". Хоч зірка уже покинула проект, проте згадує про нього у своїх соціальних мережах.
У Інстаграм артистка поділилась кумедною історією, яка відбулась у третьому ефірі. Тоді Євгенія та її партнер Макс Леонов танцювали ча-ча-ча і на початку номеру вона випила воду, але не встигла її проковтнути. Тому зірці довелось танцювати з рідною у роті і чекати моменту, коли можна буде її проковтнути.
"На одному з фото можна побачити, що той ковток води, що я повинна була випити на початку номера, випити я не встигла і якийсь час танцювала з водою в роті, підбираючи момент, коли я зможу його проковтнути. Ось так от! Прямий ефір він такий", – прокоментувала знаменитість.
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