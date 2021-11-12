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Дружина Остапчука розповіла про сімейний бюджет: на що витрачає гроші зірка
12.11.2021 15:35
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Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина часто спілкується зі своїми фанатами у соціальних мережах та розповідає про їхнє життя.

Цього разу зірка у сторіс розповіла про їхній сімейний бюджет. Христина зізналась, що вкладення у їхній дім, який вони нещодавно почали будувати є спільний. Проте Володимир виплачує кошти за нього, а жінка взяла на себе інші витрати, а саме: покупка продуктів, оплата комунальних, паркінгу та усіх для себе необхідних потреб (салони, бензин, лікарі та інше).Також Христина робить подарунки Володимиру за свій рахунок.

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