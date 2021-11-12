



Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук офіційно побралась зі своїм коханим Алмазом. Пара влаштувала гучне святкування у Києві.



Для події наречена обрала 3 весільні сукні. У першому луці вона позувала на фотосесії - сукня-рибка білого кольору з ажурними рукавами та шлейфом.







У другому образі Іванна позувала на церемонії розпису. Це вбрання від українського бренду "Adamaris". Це вбрання для зірки розробляли більше 6 місяців та воно вражає своїми масштабами - мереживо довжиною понад 35 метрів, а сама сукня була прикрашена 4 кілограмами справжнього кришталю. Також образ прикрашали 6 видів бісеру, загальною вагою понад 2 кілограми, 3000 цирконів у діамантовому огранювуванні та кілограм справжніх перлів.







Третє вбрання Онуфрійчук показала вже у розпал святкування - обтисла сукня з відкритими плечима та об’ємним шарованим шлейфом.







На весіллі гостей своїми співами розважали дует TamerlanAlena та Дан Балан. На завершення вечора на сцену вийшла Вєрка Сердючка зі своїм бендом.









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