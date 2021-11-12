



Український гурт "Антитіла" презентував кліп на нову пісню "Стань". Композиція несе посил мотивації та розповідає, як важливо мати внутрішню силу та слідувати своїм шляхом.



Головну роль у кліпі зіграла українська легкоатлетка та олімпійська чемпіонка Марина Бех-Романчук. У кадрі спортсменка постала у спортивному вбранні - синьо-жовтому топі та трусиках. Таке вбрання підкреслило чудову фігуру зірки та показало її мязи.



Зйомки відбувались у Києві протягом 2 днів. Локацією став легкоатлетичний манеж на Березняках.



"Коли ми затвердили ідею кліпу, то почали шукати головну героїню. Якось одразу вирішили, що це має бути дівчина. Ознайомилися з усіма спортсменками в категорії легкої атлетики, потім навіть думали над футболістками, але коли побачили Марину, то зрозуміли, що саме вона – наша героїня. Ми перечитали десятки інтерв'ю, передивилися записи змагань, вивчили соціальні мережі. І знаєте, ми не прогадали. Марина чудово впоралася. На знімальний майданчик прилетіла з чергових змагань в Австрії, знайшла час у щільному графіку", – розповів продюсер гурту Сергій Вусик.



"Марина – це квінтесенція краси, неймовірної сили та наполегливості. При всьому цьому вона дуже проста у спілкуванні, відкрита до людей. І, на нашу думку, в кадрі вона виглядає прекрасно. Ви можете переконатися в цьому, переглянувши кліп. А ще ми були приємно здивовані, як вони з чоловіком, Михайлом, олімпійським призером, чемпіоном Європи з плавання, світовим рекордсменом, підтримують один одного. Між ними відчувається любов, обоє пройшли нелегкий шлях до успіху і знають ціну перемог", – поділився фронтмен колективу Тарас Тополя.





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