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Аліна Гросу випустила спільну пісню зі своїм коханим: пара заспівала про розлуку
13.11.2021 13:15
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Співачка Аліна Гросу активно розвиває свою музичну кар’єру. Зірка записує композиції, які обожнюють її слухачі.

Та зараз артистка вирішила поєднати своє особисте життя та роботу. Аліна записала спільну композицію з бойфрендом актором Романом Полянським. Вони заспівали пісню "Чуства на кассетах".

Аліна зізнається, що трек про розлуку, як важко бути далеко від коханої людини.

"Яка б ця пісня не була на перший погляд, вона не про розставання, а про розлуку! Ми співаємо про те, що важко бути далеко від коханої людини навіть декілька хвилин, я не кажу вже про декілька днів. Потрібно якнайчастіше проводити разом час", - пояснила значення пісні Аліна.


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