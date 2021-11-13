



Ліза Русіна та MELOVIN було однією з найяскравіших пар нового сезону шоу "Танці з зірками". Пара конфліктувала з Ілоною Гвоздьовою, та між собою вони добре спілкувались.



Проте у них була одна сварка. Ліза розповіла про те, як відбувся конфлікт. Дівчина зізналась, що одного разу MELOVIN розізлився та наговорив багато слів, проте потім вибачився перед нею.



"Зрозуміло було, що Мел дуже втомився, навіть від мене як тренера. Пам'ятаю, це сталося на тренуванні. Він розлютився і наговорив мені всяких слів. Щоправда, потім прийшов із квітами вибачатися. Звісно, ​​я вибачила. Як і він, намагаюся не тримати ні на кого зла", - Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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