



SLAVIA багато розповідає про розлучення з артистом Дзідзьо. Та все ж зірка вирішила розповісти і про своє життя без колишнього.



Ярослава зізналась, що зараз у неї багато прихильників та залицяльників. Та вона не дає їм шансу. Після стосунків з Дзідзьо у неї було одне побачення. Вона йшла на зустріч з партнером, а виявилось, що це стало побаченням.



"Людина прилетіла далеко з-за кордону і, виявляється, до мене. І мені про це не сказала. Ми просто зустрілися, якісь свої справи вирішували, і він мені розказав, що прилетів спеціально до мене", - розповіла вона.



Співачка не спішить шукати нове кохання та створювати нові відносини.



"У житті все можливо. Я ані від чого не відхрещуюсь, бувають різні періоди в житті. Люди можуть міняти свої думки, все в житті можливо", - зізналась Ярослава.





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