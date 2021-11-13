



Відома українська тенісистка Еліна Світоліна у липні 2021 року стала дружиною французького тенісиста Гаеля Монфіса. Тепер одеситка живе з коханим у Монако.



У новому інтерв’ю зірка розповіла, чи планує змінити громадянство. Вона розповіла, що не буде цього робити. Їй це не дає ніяких додаткових привілеїв та вона дуже любить Україну.



"У мене немає ніяких привілеїв отримувати якесь інше громадянство. У мене є резиденція в Монако... Але я завжди виступатиму за Україну на змаганнях. Я в душі Українка і завжди буду повертатися на батьківщину в незалежності від того, де я буду проживати", - сказала Еліна.



Також Еліна розповіла, що їй багато разів пропонували змінити громадянство у дитинстві.



"Було багато пропозицій. Коли мені було 10 років і ми тренувалися в Ізраїлі кілька тижнів... І там були пропозиції", - зазначила Світоліна.





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