



Нещодавно стало відомо, що український співак Андрій Данилко, більш відомий мій своїм творчив псевдонімом Вєрка Сєрдючка втратив маму. Чоловік не ділиться деталями щодо цієї події та не спілкується з журналістами.



У програмі "Зірковий шлях" його продюсер Юрій Нікітін розсекретив подробиці смерті мами шоумена. Чоловік зазначив, що це було пов’язано з серцем. Андрій, за словами Нікітіна, переживав після цих подій та зараз вже його стан покращився.



"Наскільки я пам'ятаю, там щось пов'язане із серцем. Він, звичайно ж, переживав, але сьогодні він уже перебуває в хорошому стані, і, як мені здається, у чудовому самопочутті", - відповів продюсер.



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