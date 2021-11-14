



Цього тижня глядачі телеканалу "Україна" побачили 4 випуск грандіозного шоу "Маска". На сцені з’явились старі знайомі персонажі та нові, які здивували.



Совеня



Совеня своїми відповідями та підказками наштовхнуло детективів на думку, що є вегетаріанцем. На сцені воно виконало пісню "День народження" гурту Воплі Відоплясова.



Скандал



Скандал один з найграндіозніших учасників шоу. Він зізнався, що працює за фахом, який здобув в університеті. Відповіді на запитання він буде давати лише, коли почує скандальні запитання. Він заспівав пісню "Красиво" Тіни Кароль.



Мухомор



Мухомор став цікавим персонажем для Андрія Данилка, який впевнений, що знає, хто ховається під його костюмом. Тому детектив віддав аркуш зі своєю версією ведучому. Персонаж виконав трек Вєрки Сєрдючки "Гуляночка".



Тигр



Тигр зізнався, що є актором, проте не розповів, чи професійним. Детективам він виконав пісню "Дельтаплан" Валерія Лєонтьєва.



Горила



Горила розповіла, що брала судьба у танцювальному проекті, однак не здобула перемогу. А на питання, чи була вона учасницею жіночого колективу вирішила промовчати. Та заспівала пісню "Hot Stuf" Kygo, Donna Summer.



Джміль



Джміль розповів, що з його рідного міста мало, хто може з ним зрівнятись. Він немає постійного місця проживання та відомий з давніх давно. Персонаж виконав трек Максима Фадєєва "Беги по небу".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



шоубиз и культура він пісню виконав який зізнався Теги: культура