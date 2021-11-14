



Українська блогерка Даша Квіткова влітку стала мамою вперше. Після народження сина зірка почала активно займатись своєю фігурою та повертати допологову форму.



У своєму Інстаграм вона активно ділиться контентом та показує особисті фото. У сторіс зірка поділилась фото, де помітно її зміни у фігурі. Даша опублікувала фото у штанах, які зараз вільно на ній сидять. Також у кадрі Квіткова позувала топлес, а груди їй прикривав чоловік - Нікіта Добринін.



