



Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець стала гостею шоу "Твій день". У прямому ефірі зірка розповіла багато деталей про своє життя - його особисті та творчі аспекти.



Акторка поєднує свої сімейні справи з робочими питаннями. Та багатодітній мамі це добре вдається, адже тепер вона не старається зробити все та уникає вигорання.



"Я вирішила для себе цю проблему, балансуючи події. Наприклад, якщо активно йдуть знімання, робота, я розумію, що мене буде трохи менше у сім'ї. Потім, коли усе закінчується, розумію, що є час на певний відпочинок – я занурююсь у дітей, у себе, у роботу над собою, у свій стан. Це такий мій внутрішній баланс, тому що встигнути все - це для мене вигоріти. Я вже так спробувала декілька разів і знаю, до чого це призводить. Тому більше з цим не жартую", - розповіла акторка.



Також Олена розсекретила секрет щастя стосунків з чоловіком. Пара вже 19 років у шлюбі. У них були різні періоди життя - і щасливі, і навіть кризові. Про останній Кравець розповіла детально та зізналась, що впоратись з ним їм допомогли спеціалісти.



"У шлюбі є певні періоди, вони як рівні гри. Ти проходиш кожен з них і набуваєш якихось нових навичок… Мені здається, що кожний період трансформує. І наші стосунки вже ніколи не будуть такими, як на початку. І це дуже цікаво. Мені подобається той рівень гри, на якому ми зараз з Сергієм живемо. У нас були певні кризи і прийняття всього в одне одному. Мені здається, що зараз ми вийшли на таку рівну дорогу і я розумію, що я його таким ще не знаю. І не буду лукавити, кожен з нас проходить індивідуальну терапію. У нас раніше була спільна терапія, були в нашому житті обставини, які привели нас до спеціалістів. Це дуже нам допомогло. І це певний ріст, який не може не відбиватися на якості наших стосунків у родині. Для мене основний критерій – це легкість", - зазначила Кравець.



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