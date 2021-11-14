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"МастерШеф-11" 13 випуск: хто вилетів з шоу
14.11.2021 17:55
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13 листопада на телеканалі СТБ відбулась прем’єра 13 випуску шоу "МастерШеф-11". У новому епізоді аматори продовжували вражати суддей та конкурентів своїми вміннями.

У битві чорних цього тижня змагались 7 учасників: Яна Лєскова, Максим Самчук, Світлана Ткаченко, Богдан Шинкарьов, Олександр Кривець, Даша Євтух і Марина Файніцька.

Учасники мали обрати основний продукт для своєї страви та написати його на папері. Потім усі надписи збирати у чорну коробку та аматори по черзі витягували назви інгредієнтів та готували такі страви.

Найгірше з завданням впоралась Даша Євтух та саме вона покинула шоу у 13 епізоді.

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Допис, поширений МастерШеф СТБ (@masterchefstb)


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