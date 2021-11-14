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Настя Каменських продемонструвала нову зачіску у шоу "Маска"
14.11.2021 18:35
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Настя Каменських часто експериментує зі своїми образами та часто дивує фанатів новинками, пов’язаними з її зовнішністю.

У Інстаграм співачка опублікувала новий лук зі знімань шоу "Маска". У кадрі зірка постала у коротких чорних велосипедках та доповнила їх нестандартним подовженим жакетом. Верхній одяг завдяки шнурівці підкреслив фігуру Насті, а виріз у зоні декольте - акцентував на її грудях.

Лук вона довершила чорними босоніжками та аксесуарами - каблучкою та підвісками. Макіяж Насті був у кольорах аутфіту - помаранчеві тіні та нюдові губи.

Найнесподіванішою частиною образу стала нова зачіска зірки. Тепер Каменських володарка короткої стрижки боб-каре з гривкою. Ймовірно, для знімань зірка одягла перуку.

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Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)


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