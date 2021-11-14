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"Танці з зірками": під які хіти Монатіка станцюють учасники у чвертьфіналі
14.11.2021 19:35
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Вже сьогодні, 14 листопада, о 21:00 глядачі побачать новий прямий ефір шоу "Танці з зірками". Шоу дійшло свого чвертьфіналу та у проекті залишилось 4 пари учасників.

Новий епізод присвячений композиціям співака Монатіка. Саме під його хіти танцюватимуть пари.

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар станцюють з Максимом Чмерковським. Тріо виконає аргентинське танго під трек "Сильно".

Катерина Кухар цього тижня станцює з Артуром Логаєм та Анною Кареліною. Вони дивуватимуть глядачі виконанням сальси під пісню "Каждый раз".

Влад Яма вийде на паркет з Дмитром Каднаєм та Аліною Лі. Вони станцюють танго під композицію "Vitamin D".

Монатік також став запрошеним суддею чвертьфіналу та станцює разом з Костянтином Войтенком та Роксоляною Маланчук. Вони виконають хіп-хоп під трек "Кружит".

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Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)


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