



Українська співачка Злата Огневич щотижня приміряє нові луки на зніманнях шоу "Холостячка-2". Зірка часто дивує своїми образами, які підкреслюють її звабливу фігуру.



У новому випуску арстистка знову похизувалась своєю зовнішністю. У кадрі Злата позувала у розкішній сукні синього кольору. Шовкове вбрання оголило плечі зірки та акцентували на її декольте завдяки глибокому вирізу.



Своє волосся Злата зібрала у високий пучок з плетінням, залишивши передні прядки розпущеними. Макіяж артистки чудово підкреслив її вроду. Також довершили образ аксесуари - довгі сережки, каблучка та підвіска на шиї.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Холостячка/Холостяк🌹 (@holostyak_stbua)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



шоубиз и культура злата допис також прядки передні Теги: культура