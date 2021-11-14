|У розкішній синій сукні з відвертим декольте: Злата Огневич постала у звабливому луці
|14.11.2021 20:55
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Українська співачка Злата Огневич щотижня приміряє нові луки на зніманнях шоу "Холостячка-2". Зірка часто дивує своїми образами, які підкреслюють її звабливу фігуру.
У новому випуску арстистка знову похизувалась своєю зовнішністю. У кадрі Злата позувала у розкішній сукні синього кольору. Шовкове вбрання оголило плечі зірки та акцентували на її декольте завдяки глибокому вирізу.
Своє волосся Злата зібрала у високий пучок з плетінням, залишивши передні прядки розпущеними. Макіяж артистки чудово підкреслив її вроду. Також довершили образ аксесуари - довгі сережки, каблучка та підвіска на шиї.
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