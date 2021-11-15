|Віктор Павлік розповів, як розсекретили його відносини з молодшою на 28 років обраницею
|15.11.2021 10:55
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Український співак Віктор Павлік щасливий у шлюбі зі своєю новою дружиною Катериною Реп’яховою. Однак перед їхнім весіллям чоловіка очікував розрив з третьою дружиною після 25 років шлюбу.
Відносини з новою обраницею стало шоком для фанатів зірки. Декілька років вони приховували свої стосунки, проте їх все ж розсекретили.
"У випуску "Світського життя" чоловік розповів, як це відбулось. У мережу потрапив райдер артиста, де було вказано, що Віктор та Катерина проживають у одному номері.
"Якесь концертне агентство зателефонувало з черговим концертом, Катя надіслала райдер, а в ньому вказано, що поселення – ми разом в одному номері. Це і стало на другий день сенсацією. Складний крок, діти, онуки, я доросла людина. Я розумів це все, але Катя правильно каже - у кохання нема меж", - пригадав Павлік.
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