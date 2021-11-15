



У неділю відбувся чвертьфінал шоу "Танці з зірками". За можливість продовжити судьба у проекті боролись 4 пари - Дмитро Каднай та Аліна Лі, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук і Артур Логай та Анна Кареліна.



Цього тижня учасники танцювали разом з суддями проекту та вперше в історії української версії шоу станцювали танець, який для них обирали користувачі Інстаграм на офіційній сторінці шоу.



Зону ризику оминули Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук. Інші три пари сподівались на голоси глядачів.



Цього тижня учасники не танцюватимуть танець за життя та одразу вилітають з проекту.



Неочікувано для усіх проект покинули фаворити шоу Дмитро Каднай та Аліна Лі.



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