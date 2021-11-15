



Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька стала учасницею шоу "Танці з зірками". Вона покинула проект у 10 випуску, однак здобула багато успіхів завдяки програмі.



Співачка розповідала, що втратила 20 кілограмів. Зірка змогла схуднути та їй стало легше ставити усі танці.



У новому випуску "Світського життя" Олександра поділилась секретами свого схуднення. Зірка зізналась, що їй допомогло те, що вона відмовилась від шкідливої їжі та активно займається спортом.



"Я б не змогла, напевно, схуднути на 20 кілограмів лише фізичними навантаженнями. Все ж таки була розроблена велика програма, щоб худнути стрімко, але не так, щоб шкодити здоров’ю. Це робилося, щоб покращувати танцювальні па, щоб Юрі (партнер на Танцях) було легше мене підіймати. Це було зроблено, щоби все було легше робити. З літа почала потроху обмежувати себе в їжі. Робила фізичні навантаження, крім танців. Це і плавання, біг. Обмежую я себе лише у шкідливій їжі. Я не їм цукру, борошняного та смаженого. Я їм овочі, фрукти, супи, рибу", — розповіла вона.







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