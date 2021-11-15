



У четвертому випуску другого сезону шоу "Маска" глядачі розсекретили, хто ховався у образі Совеняти. Ним виявився лідер BEZ Обмежень Сергій Танчинець.



За лаштунками знімань музыкант поділився своїми емоціями від участі у проекті. Співак назвав програму дуже хорошим досвідом для нього. Також Сергій розповів, що вже запланував, які пісні заспіває у нових випусках, однак покинув шоу.



"Це дуже цікавий досвід! Скажу, що в костюмі мені було комфортно. У дуплі дуже тепло — мама з татом понагрівали. Звісно, сцену, глядачів та детективів я майже не бачив, але думаю, що не один такий. Тож треба було лише прийняти цю гру та викластись на повну. Я старався, сподіваюсь, все вийшло! Я дуже хотів заспівати пісню Віктора Павліка Ти подобаєшся мені. І ми вже готували пісню Василино, ще щось підібрали, та вже не пригадаю. Я навмисне намагався звучати подібно до оригіналу — мені здається, сенс саме в цьому. А ламати себе взагалі не довелось. Наприклад, манера виконання пісні День народження Олега Скрипки досить ігрова, я б сказав навіть циркова, у гарному розумінні цього слова. Тож можна було гратись з нею. Та й Віктора Бронюка мені було досить легко зімітувати", — зізнався музикант.



Окрім цього Танчинець розповів, чи знав хтось про його судьба у проекті. Співак зізнався, що натякав дружині, але не давав точної інформації.



"Дружині трохи натякнув, але точної інформації не було. Ні назву проєкту, ні образ — не розкривав нікому. Сподіваюсь, що ми разом подивимось цей сезон і рідні будуть в шоковані. Мені дуже подобається мій мімішний герой, та й на сцені було цікаво все це проживати. Тож скажу чесно — дуже прикро залишати шоу. Але що сталось — те сталось. Будемо рухатись далі!", — зазначив Сергій.





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