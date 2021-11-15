



Відомий український танцівник Влад Яма є суддею шоу "Танці з зірками". Чоловік оцінює виступи учасників та разом з Катериною Кухар та Максимом Чмерковським визначає переможця проекту.



Проте багато фанатів хоче побачити хореографа на паркеті у ролі учасника. Тому Юрій Горбунов поцікавився у Влада, чи станеться це. Яма вирішив відповісти. Чоловік зазначив, що повернеться на паркет, якщо у шоу повернеться Володимир Зеленський.



"Якщо Зеленський повернеться, то і я", - відповів Влад.



Горбунов пожартував, що президент приведе з собою і Наталю Могилевську.



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