



Дмитро Дікусар є одним з найпопулярніших та найвідоміших українських танцюристів. Цього тижня він та Ольга Харлан станцювали у парі з Максимом Чмерковським.



Дмитро розповів, що Макс є для нього авторитетом та, коли він дивиться на нього, то бачить своє майбутнє. Також Дікусар не приховує, що хоче стати суддею шоу.



"При всій повазі до інших журі, коли я бачу Макса, я бачу своє майбутнє. Він чудовий як суддя. Почитавши коментарі в соцмережах, я дуже радий, що люди підтримують мою думку стосовно журі, тож коли я переможу з Ольгою, судді, чекайте мене, я сяду в крісло журі", - розповів він.



Також партнерка хореографа Ольга Харлан зізнавалась, що Дмитро вже давно заслуговує стати суддею проекту та вона хоче допомогти йому в цьому.



"Мені дуже хочеться йому в цьому допомогти. Наш шлях на цьому проєкті чемпіонський. Кінцем всьому цьому має бути кубок, адже ми, я і Діма, його заслужили. Я хочу нестись до перемоги в цьому шоу, це як у змаганнях по фехтуванню: чотири фіналісти, залишається тільки один. Я найвпертіша, без бою не здамся". - додала Ольга.



Дікусар в свою чергу вірить у перемогу Ольги та впевнений, що вона має перемогти.



"Для мене Ольга настільки беззаперечний переможець, що я навіть жалію наших конкурентів", - розповів Дмитро.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



шоубиз и культура цьому коли ольга розповів дмитро Теги: культура