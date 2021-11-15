



Іванна Онуфрійчук цьогоріч стала ведучою голдруму шоу "Танці з зірками". Тому щонеділі глядачі спостерігають за нею.



У чвертьфіналі зірка показала свій новий вишуканий лук. У кадрі Іванна постала у розкішній вечірній сукні. Ведуча позувала у рожевому вбранні, яке мало сексуальний розріз на нозі та глибоке декольте, прикрашене камінням. Такий лук підкреслив фігуру Онуфрйчук, оголивши її плечі.











Лук вона доповнила прикрасами - довгими сережками, каблучкою та браслетом. Волосся зірка зібрала у низький хвіст, а макіяж обрала яскравий з акцентом на рожевій стрілці.







Також Іванна отримала розкішний букет рожевих троянд від свого чоловіка Алмаза, з яким Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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