|Глибоке декольте та сексуальний розріз на нозі: Іванна Онуфрійчук захопила новим образом
|15.11.2021 17:55
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Іванна Онуфрійчук цьогоріч стала ведучою голдруму шоу "Танці з зірками". Тому щонеділі глядачі спостерігають за нею.
У чвертьфіналі зірка показала свій новий вишуканий лук. У кадрі Іванна постала у розкішній вечірній сукні. Ведуча позувала у рожевому вбранні, яке мало сексуальний розріз на нозі та глибоке декольте, прикрашене камінням. Такий лук підкреслив фігуру Онуфрйчук, оголивши її плечі.
Лук вона доповнила прикрасами - довгими сережками, каблучкою та браслетом. Волосся зірка зібрала у низький хвіст, а макіяж обрала яскравий з акцентом на рожевій стрілці.
Також Іванна отримала розкішний букет рожевих троянд від свого чоловіка Алмаза, з яким
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