



14 листопада відбувся чвертьфінал шоу "Танці з зірками". Ефір був насичений на зіркові виступи, адже вечір був присвячений хітам Монатіка, один з яких він виконав сам.



Також зірковою гостею проекту стала DOROFEEVA. Артистка на головному паркеті країни виконали свій новий хіт "FENOMENAL".



У кадрі Надя постала у розкішному образі. Зірка позувала у широких червоних латексних штанах, які було нестандартного крою та оголили її живіт. Також вона одягла чорний топ, який підкреслив її бюст. Лук співачка довершила довгими чорними рукавицями.



Волосся Дорофеєва залишила розпущеним, а макіяж обрала з акцентом на губах.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



шоубиз и культура танці зірками допис був також Теги: культура