



Відома українська гімнастка та олімпійська чемпіонка Ганна Різатдінова у 2017 році стала мамою. Зірка народила сина.



У новій публікації в Інстаграм вона поділилась деталями свого материнства. Анна розповіла, що хотіла, щоб у неї народилась дівчинка та зірка готувалась до пологів.



"Всю вагітність я намагалася підготувати себе до цього: читала книги про материнство, переглянула багато лекцій. Але це не допомагало мені налаштуватися. Тоді я зрозуміла — треба просто довіритись природі, слухати лише свій внутрішній голос", - поділилась спортсменка.



Також Різатдінова зізналась, що мала народити 1 листопада 2017 року. Однак хлопчик з’явився на світ 12 листопада. А сталось це у Барселоні, де зірка відпочивала.



"Ми з батьками гуляли парком у Барселоні, як раптово я відчула, що відійшли води. Ми одразу поїхали до лікарні. Це був вихідний день і, як на зло, повна сієста. Нам довелося чекати на лікарів ще півтори години", - пригадує знаменитість.



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