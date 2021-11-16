|Дорофеєва опублікувала відео, де вдарила коліном Дантеса в пах
|16.11.2021 10:45
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Українська співачка Надя Дорофеєва часто публікує контент разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом. Пару обожнюють у мережі та просять більше спільних фото та відео.
Артистка почала займатись своїм Тік-Ток акаунтом, де часто показує і коханого. У новому відео пара знімалась під пісню "Грустные танцы" Дантеса. Надя активно рухалась та танцювала і залізла на диван, проте невдало, бо вдарила коліном Володимира у пах. Чоловік корчився від болю, а Надя ледве стримувала сміх.
Фанати у коментярах почали жартувати, що після такого ще не скоро побачать маленьких Дантесиків.
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