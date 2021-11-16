



Українська співачка MamaRika у серпні стала мамою вперше. Зірка разом з чоловіком Сергієм Середою виховує тримісячного сина Давида.



У Інстаграм зірка активно розповідає про своє материнство. MamaRika не приховує, що її життя дуже змінилось після народження первістка. Співачка зізналась, що зміни у кращий бік та тепер вони з коханим більше цінують все.



"Життя змінилося повністю! Але однозначно в кращу сторону. Син навчив нас терпіння, співчуття, вміння цінувати час і безмежно любити. Якщо чесно, то з кожним днем любимо Давіда все більше, і це відчуття як сніжний ком. Діти – це любов", - написала зірка.





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