Погода, Новости, загрузка...
MamaRika розповіла, як змінилось її життя після народження сина
16.11.2021 12:45
65_0a6fe869cfa1e76c3f67d14443097453.jpeg (18.92 Kb)

Українська співачка MamaRika у серпні стала мамою вперше. Зірка разом з чоловіком Сергієм Середою виховує тримісячного сина Давида.

У Інстаграм зірка активно розповідає про своє материнство. MamaRika не приховує, що її життя дуже змінилось після народження первістка. Співачка зізналась, що зміни у кращий бік та тепер вони з коханим більше цінують все.

"Життя змінилося повністю! Але однозначно в кращу сторону. Син навчив нас терпіння, співчуття, вміння цінувати час і безмежно любити. Якщо чесно, то з кожним днем любимо Давіда все більше, і це відчуття як сніжний ком. Діти – це любов", - написала зірка.

0531_image_6.jpg (51. Kb)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий