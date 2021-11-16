



У 2018 році український співак Віталій Козловський виступив у Москві на концерті з нагоди 9 травня. Тоді виртуоз розповідав, що доя нього це особливе свято, адже його бабуся та дідусь воювали.



У новому інтерв’ю Віталій розповів про наслідки свого концерту у Росії під час війни агресора з Україною. Чоловік зізнався, що отримав багато аплодисментів у Росії, проте після цього в Україні його не радо сприйняли.



"Я отримав там багато оплесків, самоствердився як художник, а приїхавши в Україну, отримав такий ляпас по морді, печінці, по всьому. Я роки два нормально не міг гастролювати", - розповів він.



Зараз Козловський вважає, що зробив велику помилку, виступивши у Москві та після 2018 року у Росію ні ногою.



"Поки не вирішиться питання між нашими країнами, ні в яку Росію я і думати не буду їхати. Свого часу я зробив величезну помилку, тому сьогодні ніякої Росії в моєму житті не може бути", – сказав Козловський.





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