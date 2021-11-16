|Ілона Гвоздьова показала романтичний сюрприз для чоловіка
|16.11.2021 14:45
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Ілона Гвоздьова не надто активно розповідає у соціальних мережах про сім’ю. Рідко вона публікує сімейні фото та відео.
Та цього разу танцівниця вирішила показати свій день з коханим чоловіком. Ілона вирішила додати новизни стосункам та розбавити нудьгу. Вона влаштувала йому романтичний сюрприз - політ на вертольоті.
У Інстаграм Гвоздьова опублікувала фото з цього дня. Також зірка розповіла, що Олександр боїться висоти, але такий подарунок йому дуже сподобався.
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