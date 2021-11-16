|Зірка "Папіка" Дар’я Петрожицька позувала у сорочці на голе тіло
|16.11.2021 15:25
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Дар’я Петрожицька є однією з найобговорюваніших українських акторок. Зірка відома завдяки ролі у серіалі "Папік". Саме ця картина привабила до постаті жінки чимало фанатів, які стежать за її життя у соціальних мережах.
У своєму Інстаграм акторка вирішила порадувати прихильників новою публікацією. У кадрі Дар’я позувала у дуже сексуальному образі. Зірка одягла білу широку сорочку на голе тіло. Такий образ додав звабливості Петрожицькій.
Аутфіт вона довершила зібраним у низький хвіст волоссям, макіяжем з акцентом на темних тінях, які підкреслили її вроду. Також не забула зірка і про аксесуари - маленькі сережки, каблучки.
У коментарях фанати активно пишуть Дар‘ї приємності та відзначають її красу.
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