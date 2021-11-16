



Українська акторка та зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець рідко розповідає про свою сім’ю, однак у шоу "Твій день" поспілкувалась з ведучими про цю кому.



Зірка є багатодітною мамою. Першу дитину вона народила у 26 років, а двійню - у 39. У ефірі Олена вирішила розповісти, як дізналась про те, що вагітна. Напередодні Нового року акторка забажала стати мамою і її бажання реалізувалось.



"Ми завжди родиною у перші дні Нового року пишемо собі побажання на майбутній рік. І за рік, 31 грудня, ми відкриваємо їх та читаємо. Якось 2015 року я написала, що хочу дитину. І наприкінці року я відкриваю побажання і розумію, що нічого не збулося. Була дуже засмучена. Але потім у перші дні січня я йду до лікаря, роблю тест і дізнаюсь, що вагітна", - поділилась акторка.



Зі своєю старшою донькою 18-річною Машею Кравець у хороших стосунках. Дівчина живе окремо від батьків.





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