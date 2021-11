Відома українська співачка Надя Дорофеєва, окрім розвитку своєї музичної кар’єри активно займалась і бізнесом. Зірка мала шоурум SO DODO спільно з бізнесвумен та подругою Лєрою Бородіною.



Проте шоурум у центрі Києва закрився. Про це стало відомо з нового відео у Інстаграм Наді. Зірка пояснила своє рішення. Причиною стала пандемія коронавірусу, яка завдала збитків бізнесу.



"Рік тому ситуація з пандемією підштовхнула нас до трьох місяців роздумів на тему того, куди розвивати наш бізнес з урахуванням того, що продовжуватись у колишньому форматі він технічно не міг. І багато ідей були класними, але це не про SO DODO. 10 місяців тому перед черговим локдауном ми прибрали речі з кронштейнів, а після нього вже їх не повернули. 3 місяці тому ми зняли це відео. Сьогодні ми зустрілися, щоб відсвяткувати наш досвід, нашу дружбу, наші нездійснені плани та наші майбутні мрії. В історії невеликого магазину з особливими речами SO DODO ми ставимо крапку", – написала вона.



У коментарях фанати дуже засмучені таким рішенням зірок, однак бажають їм удачі у нових починаннях.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



шоубиз и культура тому шоурум зірка місяців про Теги: культура