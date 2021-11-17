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"Не продаю душу", - Тіна Кароль пояснила, чому не виступає у Росії
17.11.2021 13:45
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Відома українська співачка Тіна Карло активно просуває свій новий альбом "Двойной рай". Зірка вже побувала у Казахстані, Білорусі та опинилась у Грузії. У список місць відвідин не знайшлось Росії.

У новому інтерв’ю на грузинському телеканалі Тіна розповіла, що вже 7 років не їздить з концертами у Росію. Сталось це своя початку війни на Донбасі. Зірка заявила, що не продає свою душу, тому зробила такий свідомий вибір.

"2014 року я сказала, що залишаюся в Україні попри те, що там багато можливостей. Це мій вибір, після цього вибору стало більше любові. Любов людей для мене все. Я можу продавати свою музику, але не продаю душу", - сказала Тіна.


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