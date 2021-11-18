



Вже цієї неділі, 21 листопада, о 21:00 відбудеться півфінал шоу "Танці з зірками". У проекті залишились три найсильніших пари. Саме вони боротимуться за вихід у суперфінал.



Ведучою зіркового балкону знову стане Маша Єфросиніна.



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У новому прямому ефірі учасники танцюватимуть з переможцями минулих сезонів.



До пари Артура Логая та Анни Кареліної приєднається акторка Ксенія Мішина.



Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук станцюють з гумористом та актором Ігорем Ласточкіним.



Переможниця минулого сезону Санта Дімопулос вийде на паркет разом з Ольгою Харлан та Дмитром Дікусаром.



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