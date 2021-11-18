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Мішина, Ласточкін та Дімопулос повернуться у "Танці з зірками": яким буде півфінал шоу
18.11.2021 09:45
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Вже цієї неділі, 21 листопада, о 21:00 відбудеться півфінал шоу "Танці з зірками". У проекті залишились три найсильніших пари. Саме вони боротимуться за вихід у суперфінал.

Ведучою зіркового балкону знову стане Маша Єфросиніна.

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Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)



У новому прямому ефірі учасники танцюватимуть з переможцями минулих сезонів.

До пари Артура Логая та Анни Кареліної приєднається акторка Ксенія Мішина.

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук станцюють з гумористом та актором Ігорем Ласточкіним.

Переможниця минулого сезону Санта Дімопулос вийде на паркет разом з Ольгою Харлан та Дмитром Дікусаром.

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Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)


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