|Мішина, Ласточкін та Дімопулос повернуться у "Танці з зірками": яким буде півфінал шоу
|18.11.2021 09:45
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Вже цієї неділі, 21 листопада, о 21:00 відбудеться півфінал шоу "Танці з зірками". У проекті залишились три найсильніших пари. Саме вони боротимуться за вихід у суперфінал.
Ведучою зіркового балкону знову стане Маша Єфросиніна.
У новому прямому ефірі учасники танцюватимуть з переможцями минулих сезонів.
До пари Артура Логая та Анни Кареліної приєднається акторка Ксенія Мішина.
Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук станцюють з гумористом та актором Ігорем Ласточкіним.
Переможниця минулого сезону Санта Дімопулос вийде на паркет разом з Ольгою Харлан та Дмитром Дікусаром.
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