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Дашу Астаф‘єву запросили на кастинг "Танців з зірками"
18.11.2021 12:45
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У новому сезоні шоу "Танці з зірками" творці оголосили про відкритий зірковий кастинг та зірки отримують запрошення на кастинг та показують свої вміння.

Отримала змогу показати свій талант і відома співачка Даша Астаф’єва. Вона завітає на півфінал шоу. Партнером зірки став Антон Нестерко. Танцюрист у цьому сезоні танцював з Джамалою.

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Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)



Свою реакцію Даша опублікувала у сторіс Інстаграм.



А фанати радіють майбутній появі артистки на головному паркеті країни.

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