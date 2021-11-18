



Відома українська блогерка Саша Бо стала однією з найобговорюваніших постатей в українському інформаційному просторі. Зірка спричинила бурхливе обговорення через своє скандальне розлучення з чоловіком Ігорем Пустовітом.



Після таких заяв у своєму Інстаграм Саша опублікувала кадр, де позує у обіймах невідомого чоловіка. Він позував спиною, тому його обличчя вона не показала. Проте таке фото Бо підписала сердечком.







Підписники зірки не можуть зрозуміти, що відбувається та засипають її питаннями про те, хто цей таємничий чоловік та ким він їй є.

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