|Юрій Горбунов показав, як доглядає за молодшим сином поки Осадча на роботі
|18.11.2021 16:25
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Відомий український ведучий Юрій Горбунов, який влітку став батьком вдруге не може натішитись батьківством. Чоловік багато працює, однак завжди знаходить час для сім’ї.
Дружина ведучого Катерина Осадча також має напружений графік, тому вони стараються поєднувати свою роботу та підміняти одне одного по догляду за синами.
У Інстаграм Юрій показав нову світлину, де показав як доглядає за молодшим сином Данилом. Чоловік годував хлопчика, поки Осадча на зніманнях.
Фанати у захваті від такої милої світлини та не можуть намилуватись ідилією татуся і сина.
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