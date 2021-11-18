|Володимир Бебешко пригадав, як вигнав Тіну Кароль зі студії
|18.11.2021 19:45
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Український саундпродюсер Володимир Бебешко є автором десятки хітів для зірок української естради. Тому він працював з багатьма артистами.
У новому інтерв’ю чоловік розповів, що він мав свій підхід до кожного зі знаменитостей.
Проте його норов та характер специфічні. Тому артисти і страждали від нього. Однією з них стала Тіна Кароль. Володимир виграв співачку зі студії та зірвав запис пісні "Намалюю тобі зорі".
"Щось почала мимрити і повз текст. Я кажу: "Таню, іди додому, вивчи". Кажу: "Я не можу то слухати". Вона образилася, пішла геть і досі вона це пам'ятає, ми з нею сміємося", - поділився Бебешко.
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