|Ганна Різатдінова зізналась, що в дитинстві хотіла подовжити ноги: зірка розповіла про комплекси
|18.11.2021 21:05
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Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова є однією з найпривабливіших спортсменок. Також успішною є зірка і в професійному аспекті.
Проте на шляху до успіху Ганни було багато негараздів. У дитинстві зірка стикалась з негативом у свій бік. Зокрема їй говорили, що у неї криві та короткі ноги, які не дадуть їй шансу досягти чогось у гімнастиці. Про це вона розповіла
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