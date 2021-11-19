|Анна Трінчер виходить заміж ща скандального блогера Волошина (ВІДЕО ПРОПОЗИЦІЇ)
|19.11.2021 09:45
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Українська співачка Анна Трінчер розповіла, що одружується зі своїм хлопцем блогером Олександром Волошином. Зірка поділилась новиною, що 22 жовтня хлопець зробив їй пропозицію.
Артистка опублікувала зворушливе відео з дня пропозиції руки і серця. Олександр готувався до цього дня три тижні та навіть запросив відеографа, аби той зафіксував цей момент.
Також Анна опублікувала весь процес, який відбувся у цей вечір. Трінчер була неймовірно щасливою у момент пропозиції. Волошин подарував їй розкішний букет червоних троянд та обручку від бренду Cartier.
Свято відбудеться влітку 2022 року.
"От реперську, хочеться якогось гротеску, так. Що б це не було у найкращих традиціях англійської родини. А щоб це було так кринжово. Хочеться навіть замість букета кидати щось інше. Гирю", – поділилася пара.
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