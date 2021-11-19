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Заріцька та Мєшков разом знялись у новому кліпі KAZKA
19.11.2021 11:45
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Завдяки участі у шоу "Танці з зірками" співачка Олександра Заріцька та Юрій Мєшков зблизились та пара добре спілкується і після вильоту з шоу, натякаючи на свої романтичні відносини.

Стало відомо, що пара разом знялась у новому кліпі гурту KAZKA. Епізоди зі зйомок Олександра опублікувала у Інстаграм. У кадрі вона позувала у автомобілі.

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А Юрія показала під час знімань.

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Проте знімання не обійшлись і без негативу. Заріцька розповіла, що вони замерзли, бо працювали за мінусової температури. А Юрій довго розплутував телефонний дріт.

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