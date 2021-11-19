



Колишня солістка гурту REAL O Аліна Астровська не приховує своїх відносин з російським співаком та колишнім ведучим шоу "Орел і Решка" Антоном Лаврентьєвим. Зірки діляться своїми спільними світлинами у соціальних мережах.



Та Аліна опублікувала незвичайні світлини та відео. У новій публікації вона розповіла, що вагітна первістком. Астровська опублікувала відео, де біжить на пляжі у купальнику та у майці. У кадрі видно вагітний животик, який цілує коханий зірки.



Саундтреком такого ролику стала після Антона Лаврентьєва, тому це додало йому особливої романтичності.



"При надії", - підписала відео зірка.



Фанати у коментарях активно вітає пару з майбутнім поповненням.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений @polna_smysla (@alina_astrovskaya_)

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