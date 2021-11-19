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Колишня солістка REAL O Аліна Астровська вагітна первістком
19.11.2021 13:45
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Колишня солістка гурту REAL O Аліна Астровська не приховує своїх відносин з російським співаком та колишнім ведучим шоу "Орел і Решка" Антоном Лаврентьєвим. Зірки діляться своїми спільними світлинами у соціальних мережах.

Та Аліна опублікувала незвичайні світлини та відео. У новій публікації вона розповіла, що вагітна первістком. Астровська опублікувала відео, де біжить на пляжі у купальнику та у майці. У кадрі видно вагітний животик, який цілує коханий зірки.

Саундтреком такого ролику стала після Антона Лаврентьєва, тому це додало йому особливої романтичності.

"При надії", - підписала відео зірка.

Фанати у коментарях активно вітає пару з майбутнім поповненням.

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Допис, поширений @polna_smysla (@alina_astrovskaya_)


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