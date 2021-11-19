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Мішель Андраде розповіла, скільки отримує за участь у "Орел і Решка"
19.11.2021 14:25
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Українська співачка Мішель Андраде стала ведучою нового сезону тревел-шоу "Орел і Решка". Зірка активно розповідає про свою судьба у проекті у соціальних мережах та ділиться багатьма фото з подорожей.

У новому інтерв’ю Мішель розсекретила розмір свого гонорару ведучої. Артистка зізналась, що вони щоразу інші та все залежить від підписаного контракту.

"Правда, що зараз у середньому гонорар у ведучого "Орла та решки" за одну програму від $1 тис. (приблизно 26,4 тис. грн)?" – запитав у співачки ведучий Слава Дьомін.

"У кожного по-різному. Залежно від того, які умови ти ставиш. Про договор можна говорити – скільки тобі потрібно", – заявила артистка.

Проте інтерв’юер Слава Дьомін зумів розсекретити суму її гонорару - Андраде розповіла, що це від тисячі доларів до двох тисяч.

"Може, навіть і більше. Усе, що стосується бюджету, я не люблю розголошувати. Усе-таки це ваші особисті домовленості", - не стала уточнювати зірка.


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