



Відома українська співачка та зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія презентувала нову пісню "Парфум". У композиції артистка розповіла історію колишніх закоханих, над якими почали перемагати їхні спогади по почуття.



Також Віра презентувала і кліп на новий трек. Відео зняте у ретро-стилі. У кадрі Кекелія позувала у чорній сукні, яка обтисла її фігуру. Такий образ вона доповнила ретро-зачіскою, довгими рукавичками та ніжним макіяжем.



