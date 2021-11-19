



Український гурт BEZ Обмежень вирішив шокувати своїх прихильників потужними прем’єрами. Колектив презентував кліп та пісню "Вільні люди" та порадував цілим однойменним альбомом.



19 листопада 2021 року відбулась прем’єра роботи групи.



У альбом увійшли 7 композицій. Деякі були презентовані вже раніше та встигли полюбитись публіці. Серед них: "Липень", "Героям", "Поклянись. Поцілуй. Обійми" та "ЛітоКамон". А деякі фанати почули вперше.



"«Вільні Люди» – це маніфест сильних, незалежних та вільних духом людей. Вільні люди – не тільки про народ, що живе на незалежній території, а й про особистостей, що мають внутрішню свободу і знають, як бути собою", - зізнались артисти.



Також група презентувала пісню "Вільні люди", яка стала головною у альбомі. У кліп артисти внесли усі 31 рік незалежності України та показали усіх, ким країна має гордитись.



"Цей кліп – про 31 рік незалежності - 31 гордість нації.

Ми виписали імена, події, факти, які хотіли бачити у цьому відео. Тих, хто надихав, на нашу думку, мільйони людей своїми вчинками. Події, що згуртували навколо себе і стали ключовими в історії нашої держави. Зібрали тих, хто проявив свою силу волі, щоб зробити Україну кращою, хто прославляв та прославляє її на світовій арені.



На екрані ви зможете побачити відео та фото-хроніки видатних людей та подій України, серед них: Андрій Шевченко, Валерій Лобановський, Кузьма Скрябін, Святослав Вакарчук, Ліна Костенко, Сергій Бубка, Георгій Гонгадзе, Небесна Сотня, Ан-225 «Мрія» та інші", - розповів гурт.





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