|Олександр Пономарьова та Дзідзьо презентували спільну пісню "Пазли"
|19.11.2021 19:45
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Український співак Олександр Пономарьов продовжує записувати дуети з відомими артистами.
Цього разу він презентував нову композицію, яку записав з Дзідзьо. У зірок вдалось записати ліричний трек. Пісня отримала назву "Пазли". Автором слів та музики став Олександр Пономарьов.
Окрім цього, артисти презентували кліп на нову композицію. Його знімали під Києвом. Головною ідеєю відео стала закоханість героїв, яким не пощаслило відчувати такі почуття до однією дівчини.
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